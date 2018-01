Extremismus : Bericht: Mehr «Reichsbürger» in MV als bisher angenommen

Die Zahl der sogenannten Reichsbürger, die weder die Bundesrepublik noch deren Gesetze und Gerichte anerkennen, ist in Mecklenburg-Vorpommern einem Bericht der «Ostsee-Zeitung» zufolge höher als zuvor angenommen. Das Blatt schrieb am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium von 350 «Reichsbürgern» in MV. Bisher war die Zahl auf etwa 300 geschätzt worden. Das Ministerium hat nun bei den kommunalen Behörden nach Zwischenfällen mit «Reichsbürgern» gefragt, um sich ein Bild von der Lage im Land zu machen.