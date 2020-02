Gesundheit : Bericht zur ambulanten Suchthilfe wird vorgestellt

von dpa

04. Februar 2020, 01:57 Uhr

Heute wird in der Landespressekonferenz in Schwerin der Bericht zur ambulanten Suchthilfe in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Erstmals sind dafür landesweit die Daten aller 26 Sucht- und Drogenberatungsstellen zusammengetragen und aufbereitet worden. Der nun vorliegende Bericht soll helfen, die Hilfsangebote noch zielgerichteter zu machen. Vorgestellt wird der Bericht von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) und Birgit Grämke von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (LAKOST). Neben dem Konsum von Zigaretten und Alkohol kann insbesondere der Gebrauch von illegalen Drogen in die Sucht führen. Auch Glücksspiel kann süchtig machen.