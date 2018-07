Festspiele : Berlin-Operette in Neustrelitz gut besucht

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz hat mit ihrer Festspieloperette im Schlossgarten von Neustrelitz die Besucherzahlen in der abgelaufenen Theatersaison noch einmal kräftig nach oben geschraubt. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, kamen rund 14 000 Besucher zu den 14 Vorstellungen der Berlin-Operette «Wie einst im Mai». Auch beim Finale am Sonntag hätten die Festspielgäste die Melodien von Walter und Willi Kollo mit viel Applaus bedacht. Das Ensemble mit Solisten des Musiktheaters, Chören, Tänzern, den Musikern der Neubrandenburger Philharmonie und vielen Statisten sei enthusiastisch gefeiert worden.

von dpa

30. Juli 2018, 13:24 Uhr

Mit den Festspielen im Schlossgarten Neustrelitz endete auch die Spielzeit. Zu den Theater-, Musik- und Tanzaufführungen in Neubrandenburg und Neustrelitz seien insgesamt etwa 120 000 Besucher gekommen, hieß es.

Das anhaltende Sommerwetter beschert den Theater-Open-Airs in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr gut gefüllte Ränge. Ob beim Piraten-Spektakel in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg), den Vineta-Festspielen auf Usedom oder bei der Müritz Saga in Waren, überall kamen bislang deutlich mehr Besucher als zur gleichen Zeit im verregneten Sommer 2017. Auch die Störtebeker-Festspiele auf Rügen erwarten einen besseren Saisonverlauf als im vergangenen Jahr.

Allein das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin musste für seine Schlossfestspiele erneut einen Besucherrückgang hinnehmen. Die Puccini-Oper «Tosca», die am Samstag letztmals aufgeführt wurde, erfüllte mit 16 000 Besuchern bei 19 Vorstellungen die Erwartungen nicht, wie ein Sprecher sagte. Für das Grusel-Stück «Dracula» im Schlosshof seinen allerdings alle 7900 Karten verkauft worden. Insgesamt hätten in der Spielzeit 2017/18 gut 180 000 Besucher die 700 Veranstaltungen des Staatstheaters besucht.