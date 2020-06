Parteien : Berliner Katholiken befassen sich mit Philipp Amthor

Der Berliner Katholikenrat befasst sich mit dem CDU-Politiker Philipp Amthor, der wegen seiner Lobby-Arbeit in der Kritik steht. «Wir haben viele Anfragen bekommen zu seiner Mitgliedschaft im Diözesanrat», sagte der Geschäftsführer des Gremiums, Marcel Hoyer, am Donnerstag. Man wolle sich am kommenden Mittwoch dem Thema widmen. Ein Ausschluss stehe aber nicht an.

von dpa

18. Juni 2020, 14:49 Uhr

Der 27-jährige Bundestagsabgeordnete war vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe in den Diözesanrat gewählt worden, darin sind katholische Laien vertreten. Die Vollversammlung des Rats kommt im September zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

Amthor ist wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence massiv in die Kritik geraten. Er bezeichnete diese Tätigkeit inzwischen als Fehler und hat die Zusammenarbeit nach eigenen Angaben beendet. Die ihm eingeräumten Aktienoptionen habe er zurückgegeben.