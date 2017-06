Musik : Berliner Philharmoniker: Reihe «Weltstars in Redefin»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die weltweit gefeierten Berliner Philharmoniker sind erneut zu Gast bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Mit Gustavo Dudamel am Dirigentenpult eröffnet das Orchester heute (16.00 Uhr) die Reihe «Weltstars in Redefin». Die Konzerte auf dem idyllischen Landgestüt in Redefin (Kreis Ludwigslust-Parchim) gehören in jedem Sommer zu den besonderen Höhepunkten der Musikfestspiele. Viele Besucher kommen schon am Mittag zum traditionellen Picknick in den Park und besuchen vor dem Konzert die Pferdeshow. Deshalb hoffen die Veranstalter auf ein Ende des kühlen und regnerischen Wetters. Die Besucher erwartet ein spannungsgeladenes Programm. Es erklingen Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3, die «Rheinische», und Orchesterstücke aus Richard Wagners «Ring des Nibelungen».

Festspielsommer 2017

von dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 09:00 Uhr