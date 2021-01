Unfälle : Berliner überschlägt sich mit Luxusauto: Drei Verletzte

Bei winterlicher Glätte hat ein Autofahrer aus Berlin seinen Wagen im Wert von etwa 100 000 Euro im Süden Vorpommerns zu Schrott gefahren.

Strasburg (Uckermark) | Wie die Polizei mitteilte, kam der 57-Jährige am Dienstag auf der Autobahn 20 bei Strasburg (Vorpommern-Greifswald) in Richtung Norden mit dem Auto ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ...

