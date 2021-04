Gesundheit : Berufsschullehrer in Ludiwgslust-Parchim werden bald geimpft

Nach den Lehrern an den allgemeinbildenden Schulen sollen nun auch die Berufsschullehrer im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Impfangebot gegen Corona bekommen.

Parchim | Dies werde gerade vorbereitet, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag. Es handele sich um rund 60 Personen. Am Vortag hatte der Landkreis den Abschluss der Erstimpfungen für die Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen vermeldet. Allein am vergangenen Wochenende hatten demnach 781 Mitarbeiter von Gymnasien und Regionalen Schulen ihre Sp...

