Prozesse : Berufungsurteil: Sprengstoffbastler muss nicht in Haft

Der Sprengstoffbastler von Woldegk (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) muss doch nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Neubrandenburg wandelte die 2016 vom Amtsgericht verhängte Freiheitsstrafe für den 35-Jährigen am Freitag in einem Berufungsprozess in eine Bewährungsstrafe um. «Das ist hier ein Ausnahmefall», sagte Richter Jochen Unterlöhner. Der Verurteilte sei noch nie straffällig gewesen, habe niemanden geschädigt, umfassend gestanden und sich nach dem Auffliegen vor zwei Jahren tadellos geführt.