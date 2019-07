Arbeitsmarkt : Beschäftigte in MV mit geringstem Einkommen

Mecklenburg-Vorpommern steckt weiter im Lohnkeller Deutschlands fest. Wie aus am Montag von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg veröffentlichten Daten hervorgeht, lag 2018 das mittlere Bruttomonatsentgelt für sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte im Nordosten bei 2496 Euro. Das waren etwa 800 Euro unter dem bundesdeutschen Mittelwert von 3304 Euro und entsprach knapp 73 Prozent des in Westdeutschland gezahlten Monatslohns. Dieser erreichte 2018 im Mittel 3434 Euro.

von dpa

22. Juli 2019, 16:21 Uhr

Damit bestätigte sich erneut, dass Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger verdienen als ihre Kollegen im Westen und sich das pendeln zu Arbeitsstätten etwa in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen nach wie vor lohnt. Dort liegen die Bruttogehälter im Schnitt über 3000 Euro. In Hamburg, dem Spitzenreiter im Länderranking, erreichten die monatlichen Bruttoentgelte nach Berechnungen der Bundesagentur im Mittel sogar 3718 Euro. Selbst in Brandenburg lag der Monatsverdienst mit 2593 Euro um fast 100 Euro über dem in Mecklenburg-Vorpommern.