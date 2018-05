Schifffahrt : Beschäftigte in Seehäfen bekommen drei Prozent mehr Geld

von dpa

04. Mai 2018, 17:23 Uhr

Die Beschäftigten in den deutschen Seehäfen bekommen vom 1. Juni an drei Prozent mehr Lohn. Zusätzlich steigt für Mitarbeiter in Containervollbetrieben die jährliche Zulage um 250 Euro, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Berlin mit. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit von zwölf Monaten. Darauf habe sich Verdi mit dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) in Bremen geeinigt. Verdi-Mitglieder könnten zudem ab dem 1. Januar 2019 zwischen zwei Optionen wählen: Einem zusätzlichen freien Tag pro Jahr oder der Erhöhung des Arbeitgeberzuschusses zur betrieblichen Altersvorsorge um 15 Euro (auf 70 Euro) pro Monat. «Dieser Abschuss ist ein sehr gutes Ergebnis und ein großer Erfolg», sagte Verdi-Verhandlungsführer Torben Seebold. Im Volumen bedeute das Tarifergebnis eine Erhöhung von bis zu 4,3 Prozent.