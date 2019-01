Arbeitsmarkt : Beschäftigungszuwachs: Plus aber unter Bundesdurchschnitt

von dpa

29. Januar 2019, 15:21 Uhr

Die anhaltend gute Konjunktur schlägt sich auch in einem Beschäftigungszuwachs in Mecklenburg-Vorpommern nieder. Allerdings fiel der Anstieg im Jahr 2018 mit 0,8 Prozent nur gut halb so stark aus wie im Bundesdurchschnitt und zudem etwas geringer als 2017. Das geht aus den Berechnungen des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung von Bund und Ländern hervor, deren Regionalergebnisse am Dienstag vom Statistischen Amt in Schwerin veröffentlicht wurden. Demnach ging in ganz Deutschland die Zahl der Erwerbstätigen binnen Jahresfrist um 1,3 Prozent nach oben und erreichte im Jahresschnitt mit 44,8 Millionen den höchsten Stand seit 1991. In Mecklenburg-Vorpommern erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen auf rund 759 000. Das waren fast 6000 mehr als 2017.