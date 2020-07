Lebensmittel : Bessere Apfelernte in MV als im Vorjahr erwartet

In Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich eine deutlich bessere Apfelernte als noch im Vorjahr ab. Nach Schätzungen von Obstanbauberater Rolf Hornig von der LMS Agrarberatung wird eine Ernte von etwa 32 000 Tonnen in diesem Jahr erwartet. Dies sei deutlich mehr als die etwa 11 000 Tonnen aus dem Vorjahr, aber noch etwas weniger als der zehnjährige Durchschnitt, der bei etwa 34 500 Tonnen liege. Frostnächte im Mai haben viele Blüten in Ostmecklenburg und in Nordvorpommern zerstört, sagte Hornig der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

von dpa

09. Juli 2020, 16:47 Uhr