Verbraucher : Bessere Verbraucherberatung auf dem Land

Verbraucher im ländlichen Raum sollen besser beraten werden. Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern hat in dieser Woche dazu das neue «Digimobil» in Betrieb genommen. Das Fahrzeug ist digital ausgerüstet, so dass eine Verbraucherberatung via Videochat möglich wird, wie die Verbraucherzentrale am Freitag mitteilte.

von dpa

01. März 2019, 14:16 Uhr

Am Beispiel einer fingierten Inkasso-Forderung ließ sich Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Beratung vorführen. Dabei gab es ein Livegespräch mit einer Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale in Potsdam. Vor Ort sei das Inkassoschreiben eingescannt und nach Potsdam gemailt worden, hieß es. Die Rechtsexpertin habe der Ministerin die Rechtslage erläutert und ein fertiges Musterschreiben zurückgeschickt, mit dem die Angelegenheit geklärt werden könne.

Das «Digimobil» soll im vierwöchigen Rhythmus die Städte Ludwigslust und Lübz sowie Städte im Norden Brandenburgs besuchen und Hilfe leisten, wie es hieß. Das erspare Verbrauchern lange Wege. Über die moderne Technik hätten sie die Möglichkeit, mit Beratern ihre Fragen zu klären. Umgesetzt werde das Projekt federführend von der Verbraucherzentrale Brandenburg unter Mitwirkung der Verbraucherzentrale MV.