Gastgewerbe : Beste Barkeeper Deutschlands in Fleesensee gesucht

In Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Dienstag das Finale der zweitägigen deutschen Cocktail-Meisterschaft begonnen. Insgesamt treten 25 Barkeeper aus allen Bundesländern an, um ihren Meister zu ermitteln. Sie hatten sich zuvor in vier Regionalmeisterschaften - Nord, Süd, Ost und West - für die 33. Auflage des Wettbewerbs qualifiziert. Dort müssen sie sowohl eigene Cocktails kreieren als auch einen vorgegebenen Drink mixen. Kriterien bei der Suche nach Deutschlands bestem Barkeeper sind etwa Geschwindigkeit, Sorgfalt und natürlich auch der beste Geschmack ihres Drinks.

Cocktail-Meisterschaft

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 13:18 Uhr