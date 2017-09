Schulen : Beste neunte Klassen: Waren, Greifswald und Burg Stargard

Schüler aus Greifswald, Burg Stargard und Waren an der Müritz können sich über eine Auszeichnung der Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer freuen. Die Neuntklässler wurden am Montag in Neubrandenburg als «Beste Neunte» geehrt und erhielten pro Klasse je 1000 Euro. Mit dem Wettbewerb, den die IHK als einzige Kammer im Nordosten austrägt, soll die Ausbildungsmotivation angekurbelt werden. «Wir wollten das Thema der Leistungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern einmal von einer ganz anderen Seite fördern und loben», erklärte Organisatorin Ellen Grull. 32 Klassen aus 20 Schulen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen.