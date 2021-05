Tiere : Besuchereinbruch: Zoo Schwerin reduziert Öffnungszeiten

Aufgrund eines massiven Besuchereinbruchs bleibt der Schweriner Zoo von kommender Woche an montags bis donnerstags geschlossen.

Schwerin | Seit das neue Bundesinfektionsschutzgesetz einen negativen Corona-Test für den Zoobesuch bei einer lokalen Inzidenz von über 100 vorschreibe, sei die Zahl der Gäste deutlich gesunken, teilte Zoodirektor Tim Schikora am Donnerstag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in Schwerin am Mittwoch 130,7. Das Fernbleiben der Besucher zur Hauptsaison trotz Ö...

