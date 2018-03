Museen : Besucherrückgang: Verein besorgt über Luisen-Gedenkstätte

Der Verein Kulturgut Mecklenburg-Strelitz sorgt sich um den Bestand der Luisen-Gedenkstätte in Hohenzieritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Hintergrund ist ein starker Besucherrückgang, den das Museum im Schloss nach der Neugestaltung durch das Land hinnehmen musste, wie Vereinssprecher Rajko Lippert am Montag sagte. Laut Schlösser- und Gartenverwaltung des Landes kamen 2017 knapp 4000 Gäste in die Sterbezimmer der Preußenkönigin Luise (1776-1810), nur noch etwa 40 Prozent früherer Jahre.

Ein Verein um den Berliner Adels-Experten Hans-Joachim Engel hatte die Gedenkstätte wiederbelebt und bis zu 10 000 Gäste im Jahr. Er gab die Sammlung aus Altersgründen 2016 an das Land ab. Ein Grund für den Rückgang sieht Lippert in der «ziemlich kühlen Gestaltung der Gedenkstätte.» Die Räume waren mit Verweis auf modernere Medien und historische Aufnahmen neu ausgestattet worden. «Jetzt stimmen die Besucher sozusagen mit den Füßen ab», sagte Lippert.

Die Gedenkstätte soll ab Ende März an Wochenenden und Mai bis Oktober auch wochentags öffnen. Am Wochenende hatte die Schlösser- und Gartenverwaltung einen neuen Museumsführer im Schloss vorgestellt. Dazu kamen 20 Gäste, niemand von den vorherigen Betreibern. «Früher kamen mehr als 100 Besucher zu solchen Treffen», erklärte Lippert. Das Land müsse deutlich mehr in stärkeres Marketing investieren.