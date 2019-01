Tiere : Besucherstarkes Jahr für Schweriner Zoo

Für den Schweriner Zoo ist 2018 trotz schwieriger Wetterverhältnisse eines der besucherstärksten Jahre gewesen. 132 000 Besucher kauften ein Ticket, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Silvio Horn am Freitag in Schwerin mitteilte. Und das trotz Schnee zu Ostern und Hitze im Sommer. Nur 2011, als das Südamerikahaus eröffnet wurde, seien in den vergangenen zehn Jahren mehr Gäste gezählt worden. Horn zufolge lag die absolute Besucherzahl noch höher, weil Mehrfachbesuche von Jahreskarteninhabern sowie Begleitpersonen, Kinder unter drei Jahren oder Schüler der Zooschule in der Statistik nicht berücksichtigt wurden.

von dpa

25. Januar 2019, 12:36 Uhr

Zoodirektor Tim Schikora sieht den Zoo mit seinen neuen Projekten auf einem guten Weg. Die Besucherzahlen seien seit 2015 kontinuierlich gestiegen, was wichtige Mehreinnahmen bringe. «Steigende Betriebskosten und ein erheblicher Sanierungsstau belasten den Zoo dennoch auch in Zukunft stark», sagte er.

Die geplante Anhebung des Betriebskostenzuschusses der Landeshauptstadt ab 2019 sei dringend nötig. Der Zoo könne dann mit 230 000 Euro mehr wirtschaften. Horn zufolge ist der Zoo seit Jahrzehnten unterfinanziert. Dennoch sei er in einem Ranking des Magazins FOCUS Money auf Platz 11 der besten Zoos Deutschlands gekommen. Die Einrichtung wolle jetzt ihr Onlineangebot ausbauen, sagte Marketingchefin Christina Mäder.