Tourismus : Betonsteine und Streifen sichern Müritz Sail

An der Mecklenburgischen Seenplatte beginnt an diesem Donnerstag die maritime Festsaison: Mit einem Mix aus Freizeitsport, Wettfahrten, Markttreiben und Musik lockt die 18. Müritz Sail in Waren an der Müritz. «Wir rechnen wieder mit rund 60 000 Gästen», sagte Organisator Jörg Bludau am Dienstag in Waren. Aufgrund der Sicherheitslage habe man das bewährte Konzept etwas verfeinert. So seien private Sicherheitsleute sowie Polizei unterwegs und Betonsteine sollen dafür sorgen, dass niemand mit einen Lkw in die Besuchermeilen hineinfahren kann.

von dpa

28. Mai 2019, 15:19 Uhr

«Wir vollbringen keine Wunder, aber wir wollen Gästen eine Auszeit vom Alltag im wunderschönen Ambiente des Hafens bieten», erläuterte Bludau. Zu den Höhepunkten zählen die Veranstalter eine «Jetski-Freestyle-Show» des Sportlers Thomas Wolf, der in dieser Disziplin 2018 Dritter bei der Europameisterschaft wurde.

Besucher können mit einem Wasserflugzeug fliegen oder auf sogenannten Flyboards schweben. Es gibt Stehpaddel-Wettbewerbe - auch für vier Starter auf einem Brett - Drachenboot- und Segelregatten. Als «Gaudi auf und am Wasser» sind Fischerstechen und Schubkarrenrennen auf Brettern über das Wasser geplant.

Weitere maritime Feste sind die Warnemünder Woche im Juli, Hafenfeste in Wismar, Greifswald und Wolgast, Zeesboot-Regatten auf dem Fischland-Darß und Anfang August die Hanse Sail in und um Rostock.