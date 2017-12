Glücksspiele : Beträchtlicher Lotto-Gewinn zu Weihnachten im Kreis Rostock

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:23 Uhr

Glücksgöttin Fortuna hat kurz vor dem Fest einem Lotto-Spieler aus dem Landkreis Rostock ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk beschert. Sechs Richtige brachten ihm eine Gewinnsumme von 346 150,90 Euro ein. «Dem Lotto-Gewinner fehlte nur die Superzahl für einen möglichen Millionengewinn. Gerne hätte ich den 50. Lotto-Millionär in Mecklenburg-Vorpommern begrüßt», erklärte Lotto-Landesgeschäftsführerin Barbara Becker am Mittwoch in Rostock. Ihren Angaben zufolge gewannen im zu Ende gehenden Jahr bislang 21 Spieler im Nordosten jeweils mehr als 50 000 Euro. Darunter waren auch zwei Lotto-Millionäre, die Ende September in der gleichen Runde das große Los zogen.