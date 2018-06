Kriminalität : Betrüger bringen 72-Jährige um ihr Erspartes

von dpa

20. Juni 2018, 15:29 Uhr

Zwei Männer haben eine Rentnerin in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) laut Polizei um fast 10 000 Euro gebracht. Demnach habe sich einer der beiden am Dienstag als Dachdecker ausgegeben und die 72-Jährige auf einen angeblichen Schaden hingewiesen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Daraufhin habe er die Frau mit einem Sonderangebot unter Druck gesetzt, dass eigentlich schon abgelaufen sei. Später sei noch der «Vorgesetzte» des ersten Täters erschienen, der die Rentnerin überzeugt habe, bei ihrer Bank 9500 Euro abzuheben und diese auszuhändigen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, im Voraus zu bezahlen und empfiehlt, bei größeren Arbeiten mehrere Angebote einzuholen.