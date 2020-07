Kriminalität : Betrug bei Online-Banking: 36 000 Euro illegal abgebucht

In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Senioren durch Betrug beim Onlinebanking um 36 000 Euro gebracht worden. In einem Fall habe sich ein Täter am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben und dem 86 Jahre alten Mann aus Neubrandenburg erklärt, er habe einen Virus auf seinem Computer, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um den Computer und die Bankgeschäfte darauf zu schützen, bräuchte der falsche Microsoft-Mitarbeiter «einige Tan-Nummern». Über diese Nummern sollen dann die betrügerischen Abbuchungen gelaufen sein. Der Mann verlor auf diese Weise 1000 Euro, bevor dessen Bank dies merkte und die Abbuchungen stoppte.

von dpa

30. Juli 2020, 16:52 Uhr