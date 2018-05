Prozesse : Betrugsprozess um CD-Werk Dassow eingestellt

Im Betrugs-Prozess gegen drei ehemalige Geschäftsführer des seit 2007 insolventen CD-Werks in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist die Staatsanwaltschaft nun doch zur Einstellung des Verfahrens bereit. Einige Vorwürfe seien verjährt, bei anderen seien nur geringe Strafen zu erwarten, begründete der Anklagevertreter am Freitag vor dem Landgericht Schwerin den Antrag. Zudem wäre noch eine umfangreiche Beweiserhebung notwendig gewesen.

von dpa

04. Mai 2018, 12:56 Uhr

Das Verfahren gegen drei ehemalige Geschäftsführer des vor zehn Jahren wegen Insolvenz geschlossenen CD-Werks in Dassow (Nordwestmecklenburg) ist eingestellt worden. Zum Abschluss des vier Monate währenden Prozesses am Landgericht Schwerin schloss sich am Freitag auch die Staatsanwaltschaft dem Antrag der Verteidigung an. Den 68, 62 und 52 Jahre alten Angeklagten war unter anderem gemeinschaftlicher Betrug, Bankrott und Verletzung des Insolvenzrechts zur Last gelegt worden. Einige dieser Vorwürfe seien nach zehn Jahren absolut verjährt, hieß es im Beschluss des Gerichts. Für andere Delikte seien nur geringe Strafen zu erwarten, die angesichts der Verurteilung der Männer in einem früheren Prozess nicht ins Gewicht fielen. Das CD-Werk in Dassow mit einst 1200 Angestellten war eines der größten seiner Art in Europa.