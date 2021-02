Verkehr : Betrunken in Schlangenlinien zur Arbeit: Führerschein weg

Einem 36-Jährigen hat seine morgendliche Autofahrt zur Arbeit wegen Trunkenheit seinen Führerschein gekostet.

Bergen auf Rügen | Das Fahrzeug des Mannes fiel Polizisten am Dienstag auf der Insel Rügen in der Nähe von Bergen auf, weil es auffällig langsam und in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, der sichtlich alkoholisiert gewe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.