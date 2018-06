Verkehr : Betrunken Unfall gebaut: Niemand will gefahren sein

von dpa

25. Juni 2018, 15:52 Uhr

Bei einem Unfall auf der Insel Rügen sind vier junge Erwachsene in der Nacht zu Sonntag zum Teil schwer verletzt worden. Der bislang unbekannte Fahrer übersah ersten Ermittlungen zufolge eine leichte Kurve und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Jeder der 19 bis 26 Jahre alten Insassen hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken. Bei einer Befragung sei jedoch nicht klar geworden, wer bei dem Unfall hinter dem Steuer saß. Die drei Männer und eine Frau seien in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem die Beamten den Unfall aufgenommen hatten.