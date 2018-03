Kriminalität : Betrunkener Autofahrer bedroht anderen Fahrer mit Pistole

von dpa

17. März 2018, 08:35 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer hat bei Wismar einen anderen Fahrer im Streit mit einer Pistole bedroht. Die beiden 40 Jahre alten Männer waren am Freitagabend aneinander geraten, weil der eine den anderen nicht hatte vorbeifahren lassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach kurzer verbaler Auseinandersetzung waren sie demnach zunächst weitergefahren, hielten aber wenig später auf einem Feldweg erneut an und setzten ihren Streit fort. Nach einiger Zeit holte einer der Männer die Waffe aus seinem Auto und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Anschließend flüchtete er, konnte aber wenig später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Bei dem 40-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,73 Promille gemessen, in seiner Wohnung wurden zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Nötigung, Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Trunkenheitsfahrt ermittelt.