Kriminalität : Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend in Schwerin gegen einen Streifenwagen gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr der Mann gegen 23.00 Uhr die Schweriner Umgehungsstraße vom Köpmarkt aus kommend auf der falschen Fahrbahn. Ein Zeuge, der parallel in Richtung Wismar fuhr, gab an, dass der Mann teilweise mit bis zu 140 Stundenkilometern unterwegs war. Diverse Fahrzeuge mussten ausweichen.

von dpa

20. März 2020, 18:19 Uhr

An der Kreuzung B104 zur B106 konnte der Betrunkene durch einen Streifenwagen gestoppt werden. Der Fahrer versuchte zunächst, seine Fahrt fortzusetzen und kollidierte dabei mit dem Streifenwagen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Beamten mussten den Mann mit körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug befördern.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 68-Jährigen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Wert von 1,58 Promille.