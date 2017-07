Unfälle : Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein baut Unfall

Da kommt Einiges zusammen: Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein und Zulassung hat auf einem Zubringer zur A19 im Landkreis Rostock einen Unfall gebaut und das Weite gesucht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 33 Jahre alte Fahrer am Samstagabend mit einem nicht zugelassenen Auto mit falschem Kennzeichen in die Schutzplanken gefahren und hatte diese erheblich beschädigt. Den Mann griff die Polizei in der Gemeinde Stäbelow auf. Er hatte noch einen 30 Jahre alten Beifahrer und eine 16-Jährige auf der Rückbank dabei. Die 16-Jährige wurde mit Verdacht auf Schock in eine Klinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf etwa 8000 Euro.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 11:13 Uhr