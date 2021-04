Kriminalität : Betrunkener bedroht Eltern auf Spielplatz

Ein alkoholisierter Mann hat in Güstrow (Landkreis Rostock) mehrere Menschen auf einem Spielplatz bedroht und ist von der Polizei festgenommen worden.

Güstrow | Der 37-Jährige habe am Donnerstagnachmittag drei Eltern von seinem Balkon aus beobachtet und sei anschließend mit einer Holzlatte in der erhobenen Hand zu der Gruppe gegangen, teilte die Polizei mit. Dort angekommen zog er einen pistolenähnlichen Gegenstand und bedrohte die drei Menschen. Anschließend entfernte er sich wieder in Richtung des Wohnblock...

