Kriminalität : Betrunkener beißt Ordner ins Gesicht

von dpa

28. Mai 2018, 14:06 Uhr

Weil er nicht in ein Lokal in Neubrandenburg durfte, hat ein betrunkener Mann einem Ordner in die Wange gebissen. Der Sicherheitsmann habe dem Mann in der Nacht zum Sonntag den Zutritt zur Gaststätte verweigert, weil er beobachtet hatte, wie der 36-Jährige zwei Frauen belästigte, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin wurde der Mann übergriffig und biss dem Ordner in die rechte Wange. Kollegen eilten dem Verletzten zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Verletzte wurde mit einer blutenden Bisswunde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den 36-Jährigen.