Unfälle : Betrunkener fährt gegen Hauswand

von dpa

14. September 2019, 11:27 Uhr

Ein betrunkener Mann ist in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegen die Hauswand eines Einfamilienhauses gefahren. Der 20-Jährige kam am frühen Samstagmorgen von der Straße ab, durchbrach Büsche und eine Hecke und prallte gegen die Wand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er habe sich leicht verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von 0,91 Promille.