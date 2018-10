Unfälle : Betrunkener fährt mit Auto in Hauswand

von dpa

14. Oktober 2018, 09:51 Uhr

Ein betrunkener 40 Jahre alter Autofahrer ist in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in eine Hauswand gefahren. Der Mann habe mit seinem Wagen in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrsschild umgefahren, einen Zaun durchbrochen und sei dann frontal in die Hauswand eines Mehrfamilienhauses gekracht, teilte die Polizei mit. Weil nicht auszuschließen war, dass Einsturzgefahr besteht, wurden die Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Ein Atemtest ergab bei dem 40-Jährigen einen Alkoholwert von 1,99 Promille.