Unfälle : Betrunkener Fahrer lässt Freundin nach Unfall sitzen

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 15:22 Uhr

Keine Spur von Kavalier: Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Neubrandenburg seine verletzte Freundin einfach im Auto sitzenlassen und ist geflüchtet. Die Polizei stellte den 31-Jährigen kurz danach in seiner Wohnung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bei dem Mann wurde 1,4 Promille Atemalkohol festgestellt. Er hatte den Wagen in einer Kurve gegen eine Fernwärmeleitung gefahren. Passanten hörten den Knall und kümmerten sich um die verletzte Beifahrerin.

