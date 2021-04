Notfälle : Betrunkener Mann sinkt in Seeufer ein: Feuerwehr als Retter

Der Aufmerksamkeit von Feuerwehr und Polizei hat ein 53-jähriger Mann seine Rettung aus dem morastigen Schilfgürtel des Barniner Sees bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu verdanken.

Barnin | Weil Schilf und Ödland am Seeufer in Brand geraten waren, musste die Feuerwehr am Montagabend zur Brandbekämpfung ausrücken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten Einsatzkräfte nach Abschluss der Löscharbeiten ein Fahrrad und begannen die Suche nach dem Besitzer. Diesen fanden sie kurz darauf tief eingesunken im Schilfgürtel. Der stark ...

