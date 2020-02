von dpa

09. Februar 2020, 08:37 Uhr

Ein betrunkener Radfahrer ist bei einem Unfall in Stralsund verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 57-Jährige am Samstagnachmittag eine Straße überqueren und nahm dabei einer Autofahrerin die Vorfahrt. Der Mann stürzte bei dem Zusammenstoß von seinem Rad und wurde in ein Krankenhaus gebracht.