Verkehr : Betrunkener Rollerfahrer auf dem Polizeiparkplatz

von dpa

22. Oktober 2018, 15:27 Uhr

Mit einem Alkoholpegel von 1,38 Promille wollte ein Rollerfahrer in Schwerin seine Fahrt beginnen - auf dem Parkplatz der Polizei. Den Beamten, die den polizeibekannten 64-Jährigen beobachteten, war auch bekannt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall hatte sich bereits am Freitag ereignet. Die Polizisten hielten den Mann noch an Ort und Stelle auf, der nach einer Blutentnahme seinen Weg zu Fuß fortsetzen konnte.