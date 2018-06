Kriminalität : Bettler fahren im Kleinbus vor: Betrugsverdacht

von dpa

25. Juni 2018, 11:50 Uhr

Gegen eine Gruppe von Spendenbettlern ermittelt die Polizei wegen Betrugsverdachts. Die sieben Frauen und Männer seien am Sonntag in Sternberg mit vorbereiteten Zetteln, auf denen sie angebliche Notlagen schilderten, von Tür zu Tür gezogen und hätten versucht, Bargeld zu erbetteln, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mit. Allerdings habe sich herausgestellt, dass die Truppe mit einem Kleinbus angereist war. Die Beamten konnten die Bettler fassen - mehrere von ihnen seien wegen Bettelbetrugs bereits bekannt und in verschiedenen Bundesländern aktenkundig, hieß es. Die Rumänen erhielten einen Platzverweis für die Stadt Sternberg.