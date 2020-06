Parteien : Beurteilung der Vorwürfe gegen Amthor erst nach Prüfung

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat eine Bewertung der Lobbyismus-Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (CDU) zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. «Inwieweit er jetzt gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen hat, gegen unsere Arbeitsordnung, gegen unsere Verhaltensregeln, das wird jetzt untersucht», sagte Brinkhaus am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin. Der Fraktionschef gab sich optimistisch, dass Amthor bei der Aufklärung der Vorwürfe ganz transparent sein werde. «Danach werden wir die ganze Geschichte beurteilen.»

von dpa

16. Juni 2020, 15:28 Uhr

Amthor habe sich mit ihm vor der Veröffentlichung der Vorwürfe in Verbindung gesetzt, sagte Brinkhaus. Amthor habe in der Öffentlichkeit klar einen Fehler eingeräumt. Zurückhaltend äußerte sich der Fraktionsvorsitzende auch zu Forderungen nach Einführung eine Lobbyregisters. Die Fraktion sei in Gesprächen, wie ein solches Register organisiert werden könne.

Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hatte. Nach Veröffentlichung eines «Spiegel»-Berichts hatte Amthor am Freitag seine Arbeit für die US-Firma rückblickend als Fehler bezeichnet. Zwar habe er seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt. «Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler», erklärte Amthor. Er habe die Nebentätigkeit beendet und Aktienoptionen nicht ausgeübt.