Prozesse : Bewährungsstrafe für Sozialversicherungsbetrug beantragt

von dpa

25. Juni 2020, 13:26 Uhr

Wegen Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen in sechsstelliger Höhe soll ein 48-jähriger Handwerker laut Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft auf Bewährung bekommen. Die Anklagebehörde sah es in ihrem Plädoyer am Landgericht Schwerin am Donnerstag auch wegen des Geständnisses des Angeklagten als erwiesen an, dass er zwischen 2011 und 2014 rund 425 000 Euro an Beiträgen für die Kranken- und Rentenversicherung seiner Arbeiter einbehalten hat. Demnach soll der Angeklagte, der in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Baugewerbe betrieb, mit Scheinrechnungen gewirtschaftet und viele seiner Arbeitskräfte schwarz bezahlt haben. Zusätzlich zur Bewährungsstrafe soll sein Vermögen in Höhe des entstandenen Schadens eingezogen werden. Dem widersprach die Verteidigung. Das Urteil soll am Nachmittag verkündet werden.