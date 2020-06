Prozesse : Bewährungsstrafe im Rostocker Volkssolidaritätsprozess

Im September 2014 war ein ehemaliger Fonds-Geschäftsführer der Volkssolidarität zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil. Das Landgericht reduzierte das Urteil nun auf eine Bewährungsstrafe.

19. Juni 2020, 15:42 Uhr

Im Prozess um die Millionenpleite zweier Immobilienfonds von Kreisverbänden der Volkssolidarität MV hat das Landgericht Rostock den 69 Jahre alten Angeklagten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass sich der Angeklagte des Betrugs schuldig gemacht hat. Er habe als Geschäftsführer zusammen mit einem anderen Mann unter dem Dach der Volkssolidarität-Kreisverbände Bad Doberan/Rostock-Land und Mecklenburg-Mitte Immobilienfonds aufgelegt. Zweck der Fonds sei es gewesen, Gelder in Millionenhöhe von privaten Anlegern für soziale Einrichtungen einzuwerben.

Dabei sei ihm spätestens von 1999 an klar gewesen, dass die Bedienung der Kredite und die Renditezahlungen an Anleger nur über die Einwerbung von Geldern neuer Anleger zu finanzieren war. Die für die Auszahlung notwendigen Gewinne und Mieteinnahmen seien nicht zu erzielen gewesen. Das Problem dieser Art von Finanzierung sei, dass mit der Zahl der neuen Anleger die Summe der Rückzahlungsforderungen am Ende der Laufzeit stetig zunehme. Der Kapitalbedarf steige immens. «Ein solches Schneeballsystem trägt das Virus des Untergangs schon in sich», sagte der Richter.

Der zunächst erhobene Vorwurf der Insolvenzverschleppung wurde fallengelassen. Der Richter bezifferte den angeklagten Schaden aus den Jahren 1999 bis 2006 auf rund 4,1 Millionen Euro. 773 meist ältere Anleger oder Anlegergemeinschaften hätten ihr Geld vollständig verloren, 190 hätten zumindest einen Teil zurückbekommen.

Das Gericht sah es als strafverschärfend an, dass der Angeklagte die Symbole der Volkssolidarität und deren Namen verwendet habe. So wollte er möglichst viele Menschen erreichen, die mit der Volkssolidarität positiv verbunden waren. Strafmildernd war das hohe Alter des Mannes und dass die Idee für den Betrug nicht von ihm selbst, sondern von einem anderen Mann stammten. Auch habe es zahlreiche Berater mit einem erheblichen Einfluss auf ihn gegeben. Von der zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung gelten darüber hinaus zwei Monate wegen rechtsstaatswidriger Verzögerung des Verfahrens als verbüßt.