Prozesse : Bewährungsstrafen im Prozess um rechtsextremes Thiazi-Forum

19. April 2018, 14:41 Uhr

Im Prozess um die abgeschaltete rechtsextreme Internetplattform Thiazi-Forum hat das Landgericht Rostock drei frühere Betreiber zu Bewährungsstrafen zwischen 19 und 22 Monaten Haft verurteilt. Der Verurteilung am Donnerstag wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung waren eine Verständigung unter den Prozessbeteiligten und umfassende Geständnisse der Angeklagten im Alter von 42 und 69 Jahren vorausgegangen. Bis zur Abschaltung 2012 wurden im Thiazi-Forum nach Angaben des Richters rund 30 000 Benutzer verzeichnet. In rund 110 000 Themenbereichen konnten mehr als 1,5 Millionen Beiträge abgerufen werden.