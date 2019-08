Urteile : Bewährungsstrafen in weiterem Thiazi-Prozess

In einem weiteren Prozess um das abgeschaltete rechtsextremistische Internetforum Thiazi sind die Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Ein 50 Jahre alter Mann und eine 46-jährige Frau wurden wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einem Jahr und zehn Monaten und einem Jahr und neun Monaten verurteilt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Beide hatten den Angaben zufolge gestanden, zwischen 2011 und 2012 die Musik- und Filmseiten des Forums betreut zu haben.

von dpa

20. August 2019, 13:57 Uhr

Das inzwischen abgeschaltete Forum war Ermittlern zufolge eines der bedeutendesten Neonazi-Foren in deutscher Sprache, in dem unter anderem indizierte Musik und Holocaust leugnende Inhalte angeboten worden waren. Nach Gerichtsangaben waren dort rund 1,5 Millionen Beiträge abrufbar. Die Ermittler gingen von rund 30 000 Nutzern aus. Der Leiter des Forums war bereits 2015 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.