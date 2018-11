Kriminalität : Bewaffnete Diebin in Rostock festgenommen

von dpa

10. November 2018, 10:09 Uhr

Eine 31-Jährige ist von der Rostocker Polizei festgenommen worden, weil sie in mehreren Geschäften gestohlen haben und dabei bewaffnet gewesen sein soll. Der Polizei zufolge hatten Detektive eines Kaufhauses in der Innenstadt die Frau am Freitagnachmittag verfolgt, nachdem sie beim Stehlen beobachtet worden war. Die Frau war den Detektiven bekannt und hatte Hausverbot, da sie bereits zuvor Ladenstiebstähle begangen haben soll. Die Ladendetektive konnten sie schließlich festhalten. Wie sich herausstellte, hatte sie eine Schreckschusswaffe bei sich. Die Polizei nahm die 31-Jährige fest und konnte Diebesgut aus insgesamt drei Geschäften sicherstellen. Die Frau muss sich wegen räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Hausfriedensbruchs verantworten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.