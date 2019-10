Kriminalität : Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Altentreptow

Zwei bewaffnete Maskierte haben am frühen Freitagmorgen einen Supermarkt in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) überfallen und dabei einen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Tresor geraubt. Nach den Erkenntnissen der Polizei waren die Räuber - unmittelbar nachdem die Mitarbeiterinnen die hintere Eingangstür des Supermarktes aufgeschlossen hatten - mit vorgehaltenen Pistolen aus einem Gebüsch gestürmt. Demnach drängten sie die Frauen in den Supermarkt, nahmen ihnen die Handys ab und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Mit dem Bargeld im Rucksack flüchteten die zwei Maskierten aus dem Laden, wie die Polizei berichtete.

von dpa

04. Oktober 2019, 11:55 Uhr

Die Suche nach den geflohenen Tätern blieb zunächst erfolglos. Die beiden bedrohten Mitarbeiterinnen erlitten einen Schock, hieß es.