Landtag : Biber sollen gezählt werden

Der Biber rückt als «Problemtier» in den Fokus der Landespolitik. Der Landtag beauftragte am Freitag einstimmig die Landesregierung, binnen drei Monaten im Agrarausschuss über die Entwicklung der Biberpopulation in den einzelnen Landkreisen zu berichten. Auch über Schäden, die die Nagetiere angerichtet haben, wollen die Parlamentarier unterrichtet werden. Die Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV), die das Thema ins Parlament gebracht hatte, sprach von inzwischen mehr als 2300 Tieren im Nordosten, womit ein günstiger Erhaltungszustand erreicht sei.

16. März 2018, 18:46 Uhr

SPD und CDU legten einen Änderungsantrag vor, der schließlich beschlossen wurde. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte, vor allem aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald würden Probleme mit dem Biber gemeldet. Die Kreisverwaltung könne aber reagieren und handeln, sagte er. «Man muss einfach Entscheidungen treffen», sagte der Minister in Richtung der Kreisverwaltung. Die vorpommersche CDU-Abgeordnete Beate Schlupp hielt entgegen, die Kreisverwaltung habe gehandelt und sei jetzt mit Klagen konfrontiert. Der Biber müsse Chefsache im Agrarministerium werden.