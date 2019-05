Agrar : Bienen kamen gut über den Winter: Verluste halbiert

Die Imker haben im vergangenen Winter weniger Bienenvölker als in den Vorjahren verloren. Zu schaffen machte den Bienen vor allem ein Feind.

07. Mai 2019

Die Honigbienen sind so gut über den Winter gekommen wie seit Jahren nicht mehr. Die Imker in Mecklenburg-Vorpommern haben im Schnitt 15 Prozent ihrer Völker verloren, halb so viele wie in den Vorjahren, wie der Landesverband der Imker am Dienstag nach der Auswertung einer Umfrage mitteilte. In den Vorjahren lag die Quote bei 25 bis 30 Prozent. Die geringsten Verluste unter den Landkreisen hatte demnach Vorpommern-Greifswald mit 9,8 Prozent, die meisten Ludwigslust-Parchim mit 21,6 Prozent.

Nach Angaben des Agrarministeriums in Schwerin sind bei der Tierseuchenkasse etwa 27 000 Bienenvölker gemeldet. Werde der Verlust von 15 Prozent zu Grunde gelegt, hätten knapp 23 000 Bienenvölker im Land den Winter überlebt.

Als Hauptursache für das Bienensterben nannte der Imkerverband die Varroamilbe, die Viren auf die Bienen überträgt. Der Bienengesundheitsdienst und der Imkerverband hätten zahlreiche Vorträge gehalten und Schulungen zur Bekämpfung der Parasiten organisiert, sagte der Landesverbandsvorsitzende Torsten Ellmann.

Während Bienenhalter häufig nach der Rapsblüte das Fehlen blühender Pflanzen in der Agrarlandschaft beklagten, kann auch ein Zuviel schädlich sein: Einige Imker beklagen Ellmann zufolge den Verlust der Bienenvölker durch zu spät blühende Zwischenfrüchte. Wildbienen und Honigbienen würden sich von August/September an auf die «Winterruhe» vorbereiten. Wenn sie aber bei milden Temperaturen im Herbst noch Blüten finden, würden sie weiter sammeln und sich buchstäblich zu Tode arbeiten.

Honigbienen bringen laut Imkerverband durch ihre Bestäubungsleistung für den Obstanbau einen beachtlichen Mehrwert. Bei Äpfeln und Kirschen erhöhten sich die Erträge um bis zu 60 Prozent, bei Birnbäumen um bis zu 85 Prozent. Auch beim Raps erhöhten Bienen die Erträge, wenn auch in geringerem Umfang.