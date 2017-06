Tiere : Bienenstock auf dem Dach des Schweriner Schlosses

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns will auf das Bienensterben in Deutschland aufmerksam machen und gewährt einem Volk Asyl. Es findet von heute an auf dem Dach des Schweriner Schlosses Platz. Der Bienenstock gehört dem Imker Mirko Lunau aus Cambs bei Schwerin. Er schafft seit vorigem Jahr einen Teil seiner Bienen im Sommer auf ein Gelände in der Landeshauptstadt, weil die Bienen auf dem Lande nach der Rapsblüte kaum noch Nahrung finden. In der Agrarlandschaft blühe einfach zu wenig, sagte er.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 00:56 Uhr