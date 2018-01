Tiere : Bienenuntersuchung um drei Viruserkrankungen erweitert

Das für die Landwirtschaft zuständige Landesamt (Lallf) in Rostock bietet Imkern drei neue Untersuchungen auf Viruserkrankungen ihrer Bienen-Völker an. Ab sofort können Proben auf das Flügeldeformationsvirus, das Akute Bienenparalyse-Virus und das Chronische Bienenparalyse-Virus untersucht werden, wie Amtschef Frerk Feldhusen am Dienstag sagte. Diese Viren würden oft durch Varroa-Milben übertragen, die vermutlich in allen Bienenvölkern vorhanden sind.