Kunst : Bildhauer Walther Preik in Waren gestorben

von dpa

12. Mai 2018, 16:17 Uhr

Der Bildhauer Walther Preik ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 86 Jahren in Waren an der Müritz, wie seine Familie mitteilte. Der gelernte Steinmetz studierte in Wismar und Dresden, ehe er nach Waren an der Müritz übersiedelte. Zahlreiche seiner Kunstwerke stehen im öffentlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern. Zu den bekanntesten gehören das Denkmal für den Flugpionier Otto Lilienthal (1848-1896) in Anklam - eine zwölf Meter hohe Kunststoffsäule -, der Gänsebrunnen vor dem Rathaus in Bützow und der Greifenbrunnen auf dem Marktplatz in Anklam. Im Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen steht eine Bronzebüste des Troja-Entdeckers von Walther Preik, an der Marienkirche in Penzlin ein Denkmal für den in der Stadt aufgewachsenen Dichter und Homer-Übersetzer Johann-Heinrich Voß (1751-1826).