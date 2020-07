Bildung : Bildungsausschusses des Landtags berät über Schulstart

Der Bildungsausschuss des Landtags berät am heutigen Mittwoch über den Beginn des neuen Schuljahrs in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Montag. Für die Vorsitzende der oppositionellen Linken im Landtag, Simone Oldenburg, sind angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie noch viele Fragen offen. So sei unklar, wie viele Lehrkräfte an Bord und wie viele Stellen unbesetzt seien. Auch sei unklar, wie die Schulen für den Distanzunterricht ausgestattet und wie die Kinder mit Endgeräten versorgt seien. Feste Lerngruppen könnten aus ihrer Sicht ad absurdum geführt werden, wenn die Kinder nachmittags gemeinsam spielen, feiern oder Sport treiben.

von dpa

29. Juli 2020, 03:27 Uhr